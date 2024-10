Ex-campeão da PFL, Raush Manfio assina com evento russo e estreia em dezembro

Depois de encerrar seu ciclo na PFL, onde foi campeão do GP peso-leve (70 kg) em 2021, o brasileiro Raush Manfio está de casa nova e, inclusive, já tem data para estrear. Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o gaúcho anunciou que agora faz parte do plantel de lutadores do evento russo 'Absolute Championship Akhmat', mais conhecido como 'ACA MMA'.

De acordo com o ex-campeão da PFL, o contrato assinado com a organização russa de MMA prevê a disputa de múltiplas lutas. A estreia de Raush Manfio no ACA, inclusive, já está marcada e acontecerá no dia 15 de dezembro, na capital da Rússia, Moscou. O adversário do lutador gaúcho, no entanto, ainda não é conhecido.

"Fala, galera. Hoje com muita alegria compartilho aqui que agora faço parte do ACA MMA. Assinei o contrato de múltiplas lutas e a próxima já tem data certa! 15 de dezembro, em Moscou, na Rússia. Conto com a torcida de vocês. O link fica disponível ao vivo pelo Youtube, sem custo algum. Assim que tiver as informações do card, eu atualizo vocês aqui", anunciou Raush.