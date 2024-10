Dana White reprova retorno à ativa de Donald Cerrone e descarta interesse em contratação

Em 2022, Donald Cerrone anunciou sua aposentadoria do MMA, mas nunca abandonou a modalidade. Presença constante em eventos de esportes de combate, o americano, recentemente, anunciou seu retorno à modalidade. No entanto, na coletiva de imprensa pós-Contender Series, programa realizado na última terça-feira (15), em Las Vegas (EUA), Dana White mostrou não ser fã de tal ideia.

Em seu anúncio de fim de aposentadoria, 'Cowboy' deixou claro o desejo de voltar a competir no UFC pelo menos em mais duas lutas, para alcançar a marca de 50 compromissos disputados sob contrato com a 'Zuffa', somando suas participações no Ultimate e no WEC. Mas, se depender do cartola, o veterano, de 41 anos, permanecerá longe do octógono.

Dana deixou claro ser contra Cerrone retornar ao MMA e descartou qualquer chance do UFC recontratá-lo. Inclusive, o cartola escancarou sua preocupação com a intenção do veterano. Vale pontuar que o atleta se aposentou em má fase, com seis derrotas e um no contest nas últimas lutas. Sendo assim, White frisa que 'Cowboy' deve abandonar a ideia, uma vez que está imortalizado na história da liga e do esporte.