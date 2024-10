MC Livinho desafia Whindersson Nunes para luta de boxe após nocautear no Fight Music Show

Não foi apenas Acelino Popó que se destacou no Fight Music Show 5. No evento realizado no último sábado (12), em São Paulo, MC Livinho brilhou ao nocautear o influenciador Fê Alves no segundo round e, empolgado com a vitória, já definiu seu próximo alvo. Ainda no ringue, o cantor desafiou Whindersson Nunes para uma luta de boxe.

A superioridade de Livinho foi tanta, que ele aplicou knockdown no adversário no primeiro round. No segundo assalto, o cantor aplicou uma blitz no influenciador, que caiu para fora do ringue. Desnorteado, Alves não apresentou condições de voltar para o combate. Agora, em busca de desafios maiores, o MC expressou o interesse em enfrentar Whindersson.

Assim como Livinho, o comediante treina boxe regularmente. Inclusive, Whindersson entrará em ação contra Neeraj Goyat no evento liderado por Jake Paul e Mike Tyson, em novembro. Mas, mesmo ciente da maior experiência do humorista no ringue, o MC mostra confiança de que tem tudo para nocautear mais um oponente e seguir invicto no esporte.