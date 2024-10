Promessas, Lucas Rocha e Julia Polastri batem o peso e confirmam lutas no UFC Vegas 98

Na tarde desta sexta-feira (11), foi realizada a pesagem oficial do UFC Vegas 98. Diretamente do 'Apex', 23 dos 26 atletas escalados para o evento subiram na balança e cumpriram com suas obrigações, confirmando, assim, suas respectivas participações no card. Dentre o grupo que venceu a balança estavam duas promessas do MMA nacional: Lucas Rocha, o 'Fenômeno', e Julia Polastri, a 'Psycho'.

Estreante no Ultimate, Lucas foi o primeiro brasileiro a passar pela balança. Com a marca de 56,9 kg, o jovem de apenas 24 anos ficou dentro do limite da categoria dos pesos-moscas (57 kg). Seu adversário, Clayton Carpenter, se pesou momentos depois e atingiu exatamente a mesma marca, confirmando o combate que abre o card preliminar do show.

Outra representante do 'Esquadrão Brasileiro', Polastri também confirmou sua participação no card na parte inicial da pesagem oficial. Com um sorriso no rosto, a brasileira marcou 52,1 kg na balança - dentro do limite da divisão dos palhas (52 kg). Sua oponente no UFC Vegas 98, Cory McKenna, alcançou a mesma marca de Julia, que busca sua primeira vitória na empresa, após tropeçar na estreia, em junho desta temporada.