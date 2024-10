Após show no UFC Invitational 8, Renato Canuto revela inspiração no jiu-jitsu de Charles do Bronx

Renato Canuto é um dos atletas mais empolgantes da nova geração do grappling para se ver em ação na atualidade. E na última quinta-feira (10), em Las Vegas (EUA), durante o UFC Fight Pass Invitational 8, isso foi novamente comprovado. Com uma tesoura voadora que se transformou em uma chave de calcanhar, o brasileiro finalizou PJ Barch no 'co-main event'. Na comemoração, um mortal no tatame que levou os fãs presentes no 'Apex' à loucura (veja abaixo ou clique aqui). Com um estilo agressivo e plástico, o atleta de 28 anos revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que se inspirou em Charles Oliveira no seu início de carreira.

Atualmente, Canuto, campeão mundial de jiu-jitsu com e sem quimono em 2017 e 2021, respectivamente, já se consolidou como uma das estrelas do mundo do grappling. Mas para alcançar tal holofote no meio, o brasileiro se inspirou em algumas figuras para moldar, em seus primeiros passos de trajetória, o estilo ofensivo e irreverente nos tatames. E uma dessas inspirações foi 'Do Bronx', ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC e maior finalizador da história da principal organização de MMA do mundo.

"O meu foco no jiu-jitsu durante toda a carreira, o que sempre gostei é de quem luta para frente. Esses caras que lutam para frente sempre chamaram minha atenção e eu tento emular, fazer mais e mais. Esses golpes voadores eu treino desde moleque. Quando dá certo, é irado (risos). Quando eu comecei, na minha cidade, estava em São Vicente, o cara que mais me chamou a atenção primeiro foi o Charles Oliveira, na verdade. Ele era faixa-azul. Sim, o do Bronx. O moleque era faixa-azul, época dele de azul e roxa, foi a que eu assisti mais de perto. O moleque sempre teve um jeitão de lutar, aquele favela jiu-jitsu, aquela ginga. Ele fazia vários truques, acrobacias que eu achava legal. Foi um cara (que me inspirei)", revelou Renato.