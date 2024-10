Jake Paul minimiza atuação de Alex Poatan no UFC 307 e crava: "Eu o venceria 100%"

No último sábado (5), Alex Pereira deu mais uma prova de que ocupa o topo da lista quando se trata de melhores lutadores da atualidade, ao nocautear Khalil Rountree Jr na luta principal do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), e defender com sucesso seu cinturão meio-pesado (93 kg) da companhia pela terceira vez. A performance do campeão brasileiro foi exaltada e rendeu elogios por parte de grandes figuras do mundo das lutas, mas um potencial rival não parece ter se impressionado com o desempenho do striker: o youtuber e boxeador Jake Paul.

Em recente participação na transmissão ao vivo no canal do influenciador Adin Ross, Jake Paul minimizou a atuação de Alex Poatan no UFC 307 e cravou que venceria o brasileiro em uma hipotética luta de boxe entre eles. Vale lembrar que, há cerca de três meses, o youtuber que virou boxeador expressou interesse em medir forças com o campeão meio-pesado do Ultimate no ringue da nobre arte, e inclusive recebeu uma resposta positiva do paulista.