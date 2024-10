Lutador do UFC, Antônio Trócoli é detido por agredir ex-marido de Mackenzie Dern

Lutador do UFC, Antônio Trócoli foi detido na última sexta-feira (4), em Huntington Beach, na Califórnia (EUA), por causa de um delito de baixa gravidade. Ele foi acusado de agredir o surfista brasileiro radicado nos Estados Unidos Wesley Santos, ex-marido e pai da filha de Mackenzie Dern, sua atual esposa. A informação foi confirmada à reportagem da Ag Fight pelo Departamento de Polícia local.

Antônio acabou liberado após receber um ticket a ser pago no dia da audiência a ser agendada pela Corte. O lutador do UFC, que está escalado para enfrentar Tresean Gore no dia 9 de novembro, foi procurado pela equipe de reportagem, mas até o fechamento desta nota ainda não havia se manifestado.

"Na última sexta-feira, eu deixei minha filha na escola e estava voltando para casa de skate. Ainda na frente da escola, eu vi um carro branco parar e comecei a filmar, era o Antônio. Ele desceu do carro e me deu um soco. O carro saiu andando sozinho e ele correu para dentro do carro. A Polícia foi chamada, havia várias testemunhas e o Antônio foi preso por agressão", relatou Wesley em mensagem enviada à reportagem da Ag Fight.