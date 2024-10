Chimaev expressa respeito por Poatan após brasileiro vencer no UFC 307

Alex Pereira vive fase tão mágica no MMA que ganha elogios até mesmo de alguns dos seus rivais. E não é para menos, já que, no último sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro protagonizou uma verdadeira batalha com Khalil Rountree na luta principal do UFC 307 e a venceu por nocaute no quarto round. Após assistir ao combate, Khamzat Chimaev surpreendeu ao opinar a respeito.

Em sua conta oficial no 'X', Chimaev mudou de postura ao se dirigir ao campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, mostrando 'fair play'. Vale pontuar que a relação entre os atletas nunca foi amistosa. Pelo contrário, o russo, mesmo não sendo da mesma categoria de 'Poatan', o desafiava para uma luta e provocava de forma constante e pública. Tanto que 'Borz' afirmou que esmagaria o striker rapidamente. Mas, agora, Khamzat, ao que parece, se rendeu ao brasileiro devido aos seus bons resultados, deixando a rivalidade de lado pelo menos por ora.