McGregor e Dana White contestam derrota de José Aldo: 'Decisão de m*'

"Rogan disse que os juízes não estavam nem olhando. Essa era a história do Aldo. Decisão de m***. Ele acabou de dizer que estava buscando a queda apenas para prendê-lo contra a grade. Isso não é o suficiente. Os árbitros precisam intervir. Esse esporte é o esporte dos fãs, lembrem-se disso e ajam de acordo, árbitros. Decisão suja", contestou o irlandês, através de sua conta no 'X' (antigo Twitter), em publicação posteriormente apagada.

A palavra do patrão

Uma das principais estrelas da companhia, Aldo deixou a Arena Delta Center bastante irritado com o resultado (veja abaixo ou clique aqui). E quem aparentemente faz coro para a revolta do brasileiro é Dana White. Durante a coletiva de imprensa pós-evento, o presidente do UFC criticou a arbitragem do show de maneira geral e, de maneira específica, analisou a estratégia de Mario Bautista contra o Rei do Rio.

"Os juízes foram abomináveis essa noite, resumindo. Eu sempre acho que o árbitro deve ser mais ativo nesses casos, 100% (sobre a luta do Aldo). Especialmente quando alguém continua fazendo isso (travar na grade) para enrolar. Vamos falar disso. Se você está julgando um cara, se é pelo controle, por isso ou aquilo. Se você não está tentando lutar, como você ganha a luta? E se olharmos para as tentativas de queda, quem estava evitando as quedas? É uma loucura. Quando você consegue ver que o cara definitivamente não quer ficar em pé na trocação e só quer enrolar ali na grade. Esse é o trabalho dos árbitros, eles deveriam ver isso. Quando veem isso acontecer continuamente, e que o cara não está tentando vencer a luta, você tem que continuar separando eles daquela posição. É bom senso", opinou Dana.

Para além da polêmica, o recente tropeço deixa Aldo em uma situação delicada no Ultimate. Aos 38 anos, o brasileiro, que reforçou que seu objetivo era uma última corrida até o cinturão, ficou consideravelmente mais distante de sua meta com o revés para Bautista. Agora resta saber quais serão os próximos passos da carreira do Rei do Rio na principal liga de MMA do mundo.