UFC 307: Iasmin Lucindo vence luta parelha contra Marina Rodriguez em duelo de brasileiras

A luta

Após segundos iniciais de estudo, Iasmin buscou uma queda diferente, com uma espécie de 'tesoura', mas sem sucesso. Em seguida, Marina buscou o clinch do muay thai, devidamente negado pela rival. No centro do octógono, as brasileiras trocaram bons cruzados. Mais postada, Rodriguez conseguiu balançar Lucindo. Acuada, a cearense respondeu rápido, aplicando uma bela queda e caindo por cima. Os segundos finais foram de domínio de Iasmin, que atingiu Marina com socos na posição do ground and pound.

Na volta para o segundo round, Lucindo tentou encurtar para colocar a luta novamente para baixo. Atenta, Marina conseguiu defender a investida, respondendo com bons contragolpes. A striker gaúcha cresceu no duelo com um belo chute alto, entretanto, logo em seguida, foi derrubada por Iasmin, que já caiu na meia guarda. Sem muita ação, o árbitro mandou as duas atletas se levantarem, já nos segundos finais da parcial.

Atenta à estratégia de seu corner, Iasmin não demorou para buscar a queda e colocar Marina para baixo. Logo em seguida, porém, o árbitro deu um aviso para Lucindo, que, em sua visão, estava colocando o queixo nos olhos da rival. Sendo assim, o juiz recolocou a luta de pé. Especialista na trocação, Rodriguez cresceu na parcial, atingido Iasmin com cotovelos afiados e joelhadas no clinch de muay thai. Após um berimbolo, Marina caiu por baixo nos segundos finais.

Confira abaixo os resultados do UFC 307 até então:

Iasmin Lucindo venceu Marina Rodriguez por decisão dividida