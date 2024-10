Ex-rival de Poatan, Cesinha domina adversário ucraniano e volta a vencer no UFC 307

A luta

Potieria começou a luta marchando para frente, mas foi recebido por bons contragolpes de Cesinha. Mais plantado no centro do octógono, o brasileiro abriu o leque de chutes, acertando as pernas e a linha de cintura. Ciente do perigo, o ucraniano buscou o clinch e tentou levar a luta para o solo, mas sem sucesso. Melhor na parcial, Almeida balançou Ihor com um direto limpo de direita. Bem solto na trocação, César foi grampeado com as costas na grade pelo oponente nos segundos finais do assalto.

Na volta para o segundo round, Potieria acusou um dedo no olho, mas o árbitro mandou a luta seguir. Em seguida, Cesinha acertou um soco nos 'países baixos' do rival, fazendo, assim, o juiz interromper o duelo momentaneamente. Quando a luta recomeçou, Ihor, novamente, acusou uma dedada no olho vinda do brasileiro, logo na primeira interação dos dois. Almeida se mostrou furioso com a postura do rival ucraniano. Potieria conseguiu encurtar e aplicar uma boa queda na metade do assalto. O brasileiro, porém, conseguiu se reerguer e, em nova tentativa de queda, defendeu e encaixou uma guilhotina. Na transição, Cesinha conseguiu a montada e passou a castigar Ihor no ground and pound, até o soar do gongo.

Visivelmente cansado, Potieria acusou um dedo no olho pela terceira vez logo no início do terceiro round. O árbitro, porém, negou o pedido e mandou a luta seguir. Afiado na trocação, Cesinha conectou um belo direto que balançou o oponente. Desgastado, Ihor buscava o clinch a todo momento. Após um berimbolo, o ucraniano chegou a cair por cima nos segundos finais, mas sequer conseguiu desferir golpes, tamanha exaustão.

Confira abaixo os resultados do UFC 307 até então:

César Almeida venceu Ihor Potieria por decisão unânime