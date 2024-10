Julianna Peña admite torcida por retorno de Amanda Nunes ao UFC: "Objetivo é fazê-la voltar"

Após a disputa contra a mexicana, a 'Leoa' anunciou sua aposentadoria do MMA, pegando muitos de surpresa e frustrando Peña. Inclusive, mesmo prestes a lutar pelo cinturão novamente no UFC 307, Julianna - em entrevista exclusiva à Ag Fight - admite que tem como grande objetivo, além de vencer o duelo contra Pennington, convencer sua antiga rival, Amanda, a voltar a lutar para que um terceiro embate entre elas seja marcado.

"Eu fiquei muito frustrada (com a aposentadoria da Amanda Nunes), mas a única pessoa que eu posso culpar sou eu mesma, porque eu me machuquei e não fui capaz de continuar no camp. Estou torcendo para que ela volte e me enfrente. Eu acredito que ela se aposentou muito cedo. O objetivo é fazê-la voltar (a lutar). Eu quero grandes lutas e essa é a maior luta na história do MMA feminino agora", afirmou Peña.

Amanda acima de Kayla

A aposentadoria de Amanda Nunes coincidiu com a chegada de Kayla Harrison ao Ultimate. Bicampeã olímpica, a judoca americana foi, durante anos, a principal estrela da PFL, liga concorrente do UFC. Porém, nem mesmo o surgimento de uma nova rival em potencial parece animar a ex-campeã tanto quanto a possibilidade de encarar novamente a baiana.

"Sem dúvida, eu acho que essa é uma luta maior do que contra Kayla. Ela (Amanda) é a GOAT, ela é a maior de todos os tempos. Ela foi capaz de fazer algo que ninguém foi capaz de fazer na divisão dos galos, que foi manter o título por mais de sete anos. Ela derrubou todas as gigantes. E a Kayla só lutou uma vez no UFC. Então, sim, é uma luta maior", cravou.

Convencer Amanda Nunes a voltar da aposentadoria para uma trilogia não parece ser uma tarefa simples. Apesar disso, há alguns meses, a 'Leoa' deu alguns sinais de que poderia considerar um retorno ao octógono mais famoso do mundo. Sendo assim, é fundamental que Julianna Peña vença Raquel Pennington na 'co-luta principal' do UFC 307, neste sábado, em Salt Lake City (EUA), e conquiste novamente o cinturão peso-galo da entidade, para seguir sonhando com um novo confronto contra a rival.