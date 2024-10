Alex Poatan indica permanência nos meio-pesados após o UFC 307

Neste sábado (5), em Utah (EUA), Alex Pereira lidera o UFC 307 e enfrenta Khalil Rountree na luta principal. Apesar da importância do compromisso, o campeão dos meio-pesados (93 kg) constantemente escancara seus planos em relação ao futuro de sua carreira nos esportes de combate, mas, ao que tudo indica, vai demorar um pouco mais para transformá-los em realidade.

Dono de uma alta frequência no octógono, 'Poatan' já expressou seu interesse em se aventurar no peso-pesado, em voltar a lutar no peso-médio (84 kg) e até em competir no boxe. Contudo, o brasileiro, ao ser questionado sobre seu próximo passo em caso de vitória, indicou que irá permanecer nos meio-pesados, ao menos por ora. Logo, a tendência é que o veterano, se conseguir defender o título da divisão pela terceira vez, tenha como oponente em sua próxima luta o vencedor do duelo Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic.