UFC 307: Khalil Rountree Jr relembra profecia de 'futuro campeão' feita por Anderson Silva

Em meados de 2015, Anderson Silva, já consagrado como estrela do MMA profissional, fez uma espécie de profecia para um, até então, desconhecido parceiro de treino. O prospecto era ninguém menos do que Khalil Rountree Jr que, na oportunidade, sequer havia ingressado no Ultimate. Quase uma década depois da previsão de 'Spider', que projetava o amigo como campeão da liga presidida por Dana White, o lutador americano terá a chance de transformar o prognóstico do brasileiro em realidade. Afinal, neste sábado (5), em Utah (EUA), 'The War Horse' encara Alex Poatan na luta principal do UFC 307, que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg) da companhia.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight às vésperas do evento, Khalil admite que lembra com clareza da declaração de Anderson. À época, o ex-campeão peso-médio (84 kg) apostou suas fichas no americano, que ainda competia no 'RFA'. A amizade com Spider rapidamente se transformou em inspiração. Ao ponto de fazer Rountree Jr, inclusive, vestir o short amarelo, característico de atletas brasileiros, em uma de suas lutas no UFC, para homenagear Silva, que eternizou aquelas cores no octógono mais famoso do mundo.