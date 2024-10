Dana White afasta possibilidade de Alex Poatan lutar boxe

Neste sábado (5), em Utah (EUA), Alex 'Poatan' enfrenta Khalil Rountree na luta principal do UFC 307, mas, projetando seu futuro nos esportes de combate, deixa claro sua intenção de competir no boxe. No entanto, ao que tudo indica, Dana White, presidente da maior organização de MMA do mundo, tem outros planos para o campeão dos meio-pesados (93 kg).

Recentemente, o cartola anunciou sua entrada no boxe, apesar de não revelar seu projeto. Empolgado com a notícia, o brasileiro expressou o interesse em trabalhar com Dana também na nobre arte. No entanto, em entrevista ao canal 'Kevin Iole' no 'YouTube', o presidente do UFC frustrou 'Poatan', afastando a possibilidade do mesmo competir no ringue.

Vale pontuar que o campeão dos meio-pesados é apenas um dos muitos atletas do UFC interessados em lutar boxe, em uma espécie de crossover entre esportes. De todo modo, a posição de Dana não surpreende. Tanto que esse foi um dos motivos que levou Francis Ngannou a deixar sua empresa. Inclusive, o cartola também vetou a migração de Callum Walsh, sua aposta na nobre arte, para o MMA.