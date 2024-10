Khabib descarta retorno ao UFC e reforça função de treinador: "Nunca vão sentir minha falta"

Desde que pendurou as luvas de forma considerada precoce pelos fãs, em outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov frequentemente se depara com perguntas relacionadas a um possível fim da aposentadoria e eventual retomada da carreira. Quatro anos depois da decisão, porém, a resposta do ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC segue a mesma. Invicto no MMA profissional com um cartel de 29-0, 'The Eagle' descartou qualquer possibilidade de voltar a competir no octógono mais famoso do mundo.

Em recente viagem à Indonésia, o wrestler russo participou do 'Kahfoward', evento inclusivo sediado no país que destaca soluções inovadoras e positivas não somente para a região, mas para o mundo. Um dos convidados desta edição, promovida nos dias 28 e 29 de setembro, foi Khabib. O ex-campeão do UFC falou sobre sua missão de criar bons cidadãos através do esporte. E como não poderia deixar de ser, durante a cerimônia, Nurmagomedov foi questionado sobre uma possível retomada na carreira de lutador profissional de MMA.

Direto ao ponto, o filho do falecido Abdulmanap vetou qualquer chance, mesmo que ínfima, de voltar ao UFC. Além disso, Khabib reforçou sua nova função em meio aos esportes de combate: treinador. Em sua visão, os torcedores não sentirão sua falta em atividade tão cedo pois, com um trabalho bem feito nos bastidores, o russo tem ajudado a produzir campeões em série para o MMA, seja no Ultimate ou fora dele.