Hall da Fama do UFC relata perseguição a ladrão que roubou a bolsa de sua esposa em Paris

"Hoje mais cedo, eu tive que impedir um crime. Eu estava sentado tomando café da manhã com Rebecca, nas ruas de Paris e um m*** roubou a bolsa dela e fugiu. Eu corri atrás dele, o segurei e ele já tinha a bolsa escondida. Tirei a bolsa dele e ele não falou uma palavra em inglês, obviamente. Não fiz nada com ele, peguei a bolsa de volta e ele estava cagando nas calças, pobre rapaz. Ele estava tipo, 'Por favor, por favor'. Eu o deixei ir. Me virei e dei um chute na bunda dele. Um m***. De qualquer forma, recuperei a bolsa! Está tudo bem", declarou o veterano.

Registro de Bisping no MMA

Integrante do Hall da Fama do UFC, Michael Bisping, de 45 anos, se aposentou do MMA em 2017 e teve uma carreira de sucesso no esporte. Além do título do peso-médio (84 kg), o britânico também venceu a terceira edição do TUF (The Ultimate Fighter). Em sua trajetória na modalidade, 'The Count' disputou 39 lutas, venceu 30 e perdeu nove vezes. Seus triunfos mais marcantes foram sobre Alan Belcher, Anderson Silva, Brian Stann, Dan Henderson e Luke Rockhold.

