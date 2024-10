Dana White dá razão para Moicano e considera uso de inteligência artificial nos rankings do UFC

Um dos debates mais frequentes e subjetivos dentro do Ultimate são os critérios adotados para a montagem dos rankings. Na última terça-feira (1º), o tema voltou à tona com o protesto de Renato Moicano que, mesmo derrotando Benoit Saint Denis de forma dominante na luta principal do UFC Paris, não ganhou nenhuma posição no top 15 dos pesos-leves (70 kg), permanecendo como o 11º da categoria. Atualmente, as listagens são definidas por um grupo de veículos especializados e jornalistas pré-definidos pela organização. Mas em meio a uma enxurrada de polêmicas e críticas ao julgamento do atual sistema vigente, Dana White indica uma mudança brusca para o futuro.

Apesar de ser o presidente do Ultimate, o dirigente concordou com as críticas de Moicano e deu razão ao atleta brasileiro. Para, em sua visão, solucionar o problema, a implementação da inteligência artificial, a chamada 'IA' pode ser um divisor de águas. A ferramenta nada mais é que um conjunto de tecnologias que permite que computadores e máquinas simulem a inteligência humana, realizando tarefas de forma autônoma, como analisar dados, reconhecer padrões e fazer recomendações. Sendo assim, neste eventual cenário, o parecer dos veículos de imprensa e dos jornalistas não seria mais necessário.

"Vamos falar sobre isso (rankings). Khamzat Chimaev é o número 12, ok? Max Holloway é o número 10. O cara que ele nocauteou (Gaethje) é número 3. Então tenho que achar pessoas na imprensa que saibam de luta, que entendem o esporte para realmente fazerem os rankings. Os rankings são, definitivamente, um problema. Moicano, eu concordo 100% com você (sobre as críticas). Mas não se preocupe, meu amigo. A I.A (Inteligência Artificial) estará aqui em breve e tudo isso será consertado. Pegamos todos esses vagabundos que não sabem nada de luta e tiramos dessa m*** e pegamos a I.A aqui. Assim nós podemos corrigir todos esses rankings", projetou o presidente do UFC, em entrevista ao canal 'Kevin Iole', no Youtube.