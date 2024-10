Alex Poatan pode quebrar recorde de Ronda Rousey no UFC 307; entenda

Desde que ingressou no Ultimate, Alex Pereira é um dos atletas com maior frequência dentro do octógono. E essa assiduidade na carreira pode ser premiada neste sábado (5), no UFC 307, com mais um recorde para o já extenso currículo do brasileiro. Caso desbanque Khalil Rountree Jr na luta principal do show com sede em Utah (EUA), 'Poatan' se tornará o campeão da empresa a realizar três defesas de título bem-sucedidas no menor intervalo de tempo já registrado na organização, deixando para trás a marca vigente, que pertence a Ronda Rousey.

Entre o fim de 2013 e meados de 2014, 'Rowdy' enfileirou Miesha Tate, Sara McMann e Alexis Davis em um intervalo de 189 dias, se mantendo soberana na categoria feminina dos galos (61 kg). Já Poatan pode atingir o mesmo feito em um período de tempo inferior. Caso desbanque Khalil no UFC 307, o brasileiro atingiria a marca em 175 dias. Ainda em 2024, Alex nocauteou Jamahal Hill, em abril, e Jiri Prochazka, em junho.