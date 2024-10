Primo de Khabib faz luta de grappling contra brasileiro ex-campeão do Bellator em Abu Dhabi

Umar Nurmagomedov lutou pelo UFC em agosto e foi escalado para competir novamente, mas, dessa vez, não pela maior organização de MMA do mundo. O primo de Khabib vai medir forças com Eduardo Dantas em luta de grappling no ADXC 6, evento programado para acontecer no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). A informação foi divulgada pela própria empresa através de suas redes sociais.

O duelo sem quimono e válido pelo peso-pena será o principal do show, que acontece um dia antes do aguardado UFC 308. O brasileiro, especialista em jiu-jitsu, lutou pela última vez em maio de 2023 e marcou época no Bellator. Pela empresa, 'Dudu' foi campeão do peso-galo (61 kg) em duas oportunidades e, em seu auge, teve seu nome ligado à companhia de Dana White.

Já Umar está próximo de ser anunciado pelo UFC como desafiante ao título do peso-galo, ou seja, como adversário do campeão Merab Dvalishvili. Inclusive, os atletas se provocam de forma constante e pública. O russo vive grande fase na carreira, está invicto no MMA e é o segundo colocado no ranking da categoria.