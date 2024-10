Hooker acusa Moicano de ter recusado luta no UFC; brasileiro propõe eliminatória pelo título em dezembro

Renato Carneiro conseguiu o que tanto almejava: atrair a atenção dos seus alvos. No último sábado (28), na luta principal do UFC Paris, o brasileiro ignorou a pressão por lutar em território hostil e castigou Benoit Saint Denis, vencendo por nocaute via interrupção médica. Em seguida, 'Moicano' desafiou Dan Hooker e Paddy Pimblett. E, assim como o britânico, o neozelandês mordeu a isca lançada pelo veterano.

Embalado por quatro vitórias seguidas no UFC, Renato zombou de 'The Hangman' e o classificou como 'uma tartaruga em cima de uma árvore', pois ninguém sabe como o mesmo chegou ao quinto lugar no ranking do peso-leve (70 kg). Mas, apesar do triunfo, o brasileiro, que criticou o governo francês após a luta, voltou a reclamar, indicando que teria que ceder uma parte considerável de sua bolsa por conta da alegada alta taxação de renda vigente no país, popularmente conhecido como imposto.

Sendo assim, Hooker, em sua conta oficial no 'X', estranhou a postura de 'Moicano' e o acusou de ter recusado enfrentá-lo na Austrália, em agosto. De acordo com o atleta, o brasileiro alegou que não aceitaria o combate devido a taxação dos impostos, mas concordou em enfrentar Saint Denis, na França, tendo o mesmo problema. Vale pontuar que o neozelandês entrou no top-5 dos leves por ter vencido Mateusz Gamrot na última luta.