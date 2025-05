Alex Poatan desabafa contra o UFC e ameaça encerrar a carreira

Hipóteses

Após a publicação, muitas hipóteses foram levantadas pelos fãs nas redes sociais para tentar entender o motivo da insatisfação do striker paulista com o UFC. Entre elas, as que parecem fazer mais sentido dizem respeito a uma possível discordância entre as partes em relação ao próximo compromisso do ex-campeão no octógono mais famoso do mundo.

Desde que o brasileiro perdeu o cinturão dos meio-pesados para Magomed Ankalaev, em março, a expectativa era de que uma revanche entre os dois seria marcada pelo Ultimate. O russo, inclusive, deu seu aval para o 'tira-teima' contra Poatan e indicou que estaria disposto a enfrentar o rival em agosto. Porém, diante de uma suposta demora na resposta de Alex, o campeão passou a questionar o real interesse do paulista na segunda luta entre eles.

Portanto, sem que a revanche tenha sido oficializada pelo Ultimate, algo relacionado a este tema pode ter incomodado Pereira. Vale lembrar que - mais de uma vez - Alex Poatan 'salvou' algum evento importante da organização e, talvez por isso, esperasse ser recompensado de alguma forma.

I always answered the UFC's calls, but if they want to play with me, we can do that. I've never spoken poorly of the UFC but with what I've just heard I'm disheartened. I've already had thoughts of not fighting anymore, and after what was just relayed to me this may be the start.

- Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) May 7, 2025