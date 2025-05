UFC encaminha combate entre André Mascote e Felipe Bunes para agosto

Dois prospectos brasileiros do peso-mosca (57 kg) entrarão em rota de colisão no octógono mais famoso do mundo. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização, André Mascote e Felipe Bunes vão medir forças em evento do UFC marcado para acontecer no dia 2 de agosto, com sede prevista para Las Vegas (EUA).

Baiano de Feira de Santana (BA), Mascote chega para o confronto embalado por quatro vitórias consecutivas no Ultimate. O lutador de 26 anos - dono de um cartel invicto no MMA profissional após 11 lutas disputadas - superou todos os seus adversários desde sua estreia na organização, em março de 2024, deixando para trás Igor Severino, Mitch Raposo, Lipe Detona e Daniel Barez, respectivamente.

Por sua vez, 'Felipinho' também vem de resultado positivo no UFC. Depois de estrear no evento com derrota para Joshua Van, em janeiro do ano passado, o atleta potiguar se recuperou e venceu Jose Johnson, por finalização, no começo deste ano. No total, Bunes soma 14 vitórias e sete reveses na carreira.