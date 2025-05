Finalíssima Paris x Internazionale confirma mudança de rumo na Champions

Aos poucos, o PSG foi ganhando terreno e fez 1 x 0 com Fabián Ruiz.

Mudou o jogo com a rapidez de seus atacantes, Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Dembele, com lesão, ficou no banco. Entrou aos 25 do segundo tempo no lugar de Barcola. Logo depois, construiu a jogada para o gol de Hakimi, o segundo da vitória por 2 x 1.

O Paris Saint-Germain disputará sua segunda decisão, o futebol francês em sua oitava finalíssima, considerando também as participações do Olympique de Marselha, vencedor de 1993 e vice de 1991, Stade Reims, vice em 1956 e 1958, do Saint Etienne, segundo colocado em 1976, Monaco, finalista de 2004 e as duas decisões do PSG.

O time de Luis Enrique parece mais forte, mas a decisão de Munique será imprevisível.