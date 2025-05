Mal-entendido! Alex Poatan culpa hacker por suposta desavença com o UFC; entenda

Na tarde desta quarta-feira (7), os fãs de MMA foram pegos de surpresa por um inesperado pronunciamento de Alex Pereira. Através de suas redes sociais, 'Poatan' desabafou veementemente contra o UFC e ameaçou encerrar sua carreira. Como não poderia deixar de ser, a publicação causou um verdadeiro alvoroço. Mas tudo foi devidamente explicado horas depois pelo próprio striker brasileiro, que alegou ter sido alvo de um ataque cibernético, tendo sua conta no 'X' (antigo Twitter) hackeada.

Com sua conta aparentemente ainda comprometida, Poatan utilizou outra rede social, o 'Instagram', para gravar um vídeo e tranquilizar seus fãs. O ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC negou qualquer tipo de desavença com a liga presidida por Dana White e reforçou sua boa relação com a empresa. Segundo o brasileiro, tudo não passou de um grande mal-entendido provocado por um 'hacker'.

"Fala pessoal. Pô, recebi aqui um monte de mensagens da galera falando que viu uma mensagem no meu 'Twitter'. Eu nem sabia que tinha sido hackeado, porque faz tempo que eu não posto nada, vocês veem. Mas fui hackeado e vou estar resolvendo aqui. Nem sei o que está acontecendo, tenho uma relação muito boa com o UFC sempre. E sei lá, as pessoas gostam de ver o mal. É isso. Chama!", explicou Alex Pereira (veja abaixo ou clique aqui).