Alex Poatan responde crítica de empresário de Ankalaev ao UFC

"Não sei por que esses caras me atacam. Ele e o empresário dele falando. É só falar com o Dana. Já cansei de falar que quero a luta. Não colocam ele para lutar e jogam a culpa em mim. Já deixei bem claro. Vi uma entrevista do empresário dele falando que é uma palhaçada, tipo chamando o UFC de circo. Ele está chamando o Dana de palhaço. O empresário do cara, que tem uma moral no UFC e tudo mais, falar que é uma palhaçada. O que é uma palhaçada? Eu quero lutar, ele quer lutar, mas o Dana não quis. Então, o Dana é um palhaço que ele está falando?", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 11 vitórias, sendo nove por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes) e Sean Strickland.