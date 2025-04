Dricus du Plessis desmente rumores de lesão e anima fãs: "Anúncio de luta em breve"

Possíveis adversários

Ainda não se sabe quando e onde Dricus colocará seu cinturão em jogo na próxima aparição. Mas alguns candidatos surgem com favoritismo ao posto de desafiante ao título. Khamzat Chimaev é a opção mais provável. 'Bicho-papão' da categoria e invicto no MMA, o 'Lobo' desponta como uma grande ameaça ao reinado de du Plessis. Correndo por fora estão nomes como Nassourdine Imavov e Caio Borralho, prospectos que chegam embalados por sequências longas de vitórias no octógono mais famoso do mundo.

