Tubarão perde para francês no UFC Paris e encerra sequência de vitórias

Depois de uma rápida movimentação no chão, os atletas se levantaram e reiniciaram o combate em pé. Nos segundos finais, ambos partiram para a trocação franca e Tubarão conectou um bom golpe. Percebendo que o francês sentiu o soco, o brasileiro apertou o ritmo e encaixou uma guilhotina, mas Gomis foi salvo pelo gongo.

O brasileiro voltou para o segundo round com a disposição habitual e logo aplicou uma boa queda. No solo, Tubarão encaixou um katagatame, mas a grade atrapalhou a finalização. De volta à luta em pé, Joanderson continuou caminhando para frente e colocando pressão no rival, que tentava afastar o maranhense com seus chutes.

Depois de aparentemente incomodar o rival com seus chutes baixos, o brasileiro recebeu dois golpes duros no rosto e sentiu. Os ataques do francês diminuíram o ritmo de Tubarão. Mas, restando um minuto e meio para o fim, Joanderson aplicou uma queda providencial para suas pretensões. No final, entretanto, Gomis se recuperou e levou perigo para o maranhense com uma guilhotina e, posteriormente, com uma joelhada voadora.

Confira os resultados do UFC Paris:

William Gomis venceu Joanderson Tubarão por decisão dividida dos juízes;

Bryan Battle venceu Kevin Jousset por nocaute técnico;

Morgan Charriere venceu Gabriel Fly por nocaute;

Fares Ziam venceu Matt Frevola por nocaute;

Ion Cuțelaba venceu Ivan Erslan por decisão dividida dos juízes;

Oumar Sy venceu Da Woon Jung por decisão unânime dos juízes;

Ludovit Klein venceu Roosevelt Roberts por decisão unânime dos juízes;

Taylor Lapilus venceu Vince Morales por decisão unânime dos juízes;

Ailin Perez venceu Daria Zheleznyakova por finalização;

Daniel Barez venceu Victor Altamirano por decisão unânime dos juízes;

Jacqueline Cavalcanti venceu Nora Cornolle por decisão dividida dos juízes;

Chris Duncan venceu Bolaji Oki por finalização.