A história se repete! Gabriel Fly é nocauteado por francês no UFC Paris

Em setembro de 2022, Gabriel Miranda estreou no Ultimate com uma derrota para o francês Benoit Saint Denis, em um evento promovido em Paris (FRA). Neste sábado (28), dois anos depois, 'Fly' - como o lutador brasileiro é conhecido - foi novamente superado por um lutador nascido no país europeu, mais uma vez em uma edição do UFC realizada na capital da França.

Vindo de vitória sobre Shane Young, sua primeira na organização, em setembro do ano passado, o paranaense voltou à ação neste sábado, no card principal do UFC Paris. E, diante do atleta da casa Morgan Charriere, Gabriel Fly acabou nocauteado no segundo round do confronto.

A luta

Sem perder tempo, o brasileiro buscou a luta agarrada logo nos primeiros segundos de luta. Depois de não obter sucesso nas tentativas de levar o combate para o chão, Gabriel puxou para a guarda com as costas grudadas no cage. Porém, mais confortável em pé, o francês não aceitou o jogo do paranaense e levantou. Depois de cair novamente por baixo, Fly tentou uma raspada e pegou as costas do rival, que defendeu bem a posição desfavorável e reiniciou o duelo na trocação mais uma vez.