Jacqueline Cavalcanti cita lastro no kickboxing para minimizar cortes de peso seguidos no UFC

No fim de agosto, Jacqueline Cavalcanti enfrentou e venceu Josiane Nunes pelo UFC Vegas 96. Na oportunidade, brasileira ressaltou seu desejo de voltar ao octógono mais famoso do mundo o quanto antes. Sua vontade foi atendida, já que neste sábado (28), no UFC Paris, a peso-galo (61 kg) entra em ação novamente contra Nora Cornolle. E se engana quem pensa que os combates em sequência dentro de um curto espaço de tempo representam algum tipo de empecilho ou grande desafio para a striker de 27 anos. Com um histórico vasto em competições de kickboxing e muay thai, onde esse cenário é mais recorrente que no MMA, 'The Nightmare', como é conhecida, minimizou os desafios oriundos dessa prática.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Jacqueline afirmou que cortar peso duas vezes em um mês não seria tão difícil. E realmente a tarefa foi cumprida, já que, na manhã desta sexta-feira, a lutadora venceu a balança e confirmou sua participação no UFC Paris durante a pesagem oficial do show. O card com sede na França, inclusive, já estava no radar de Cavalcanti que, com a saída de última hora de Germaine de Randamie, pôde ser escalada, mesmo que sem um camp completo de preparação.

"Para mim, quando eu lutava kickboxing e muay thai, ter que cortar peso um em cima do outro era algo natural. Porque lá chegávamos a fazer três lutas por mês. Então não é nada muito difícil. Mas claro que logo após minha última luta, tirei uma semana de descanso e depois voltei logo para o foco, tanto da dieta, quanto do treinamento. Até porque eu já dizia que queria lutar muito nesse card (UFC Paris). Não sabia se poderia ocorrer essa oportunidade ou não, mas já estava focando. Queria lutar o mais rápido possível e Deus me ouviu (risos)", minimizou a luso-brasileira.