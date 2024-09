Dana White celebra apoio de Mike Tyson sobre provável entrada no boxe

Na última semana, Dana White surpreendeu. Em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs para promover a luta de Callum Walsh, o presidente do UFC anunciou sua entrada no mundo do boxe. Inclusive, o cartola ganhou o apoio de importantes figuras da nobre arte, como Mike Tyson. Ciente da posição do ex-campeão mundial do esporte, o empresário se pronunciou.

Programado para lutar contra Jake Paul em novembro, o veterano comemorou a provável entrada de Dana no boxe e classificou o projeto como 'a melhor coisa que acontecerá ao esporte'. Portanto, o presidente do UFC escancarou sua felicidade ao receber o apoio de Tyson, seu amigo, sobre sua aventura na tradicional modalidade.

É bem verdade que Dana não deu detalhes sobre seu projeto no boxe, mas indicou ser apenas uma questão de tempo para trabalhar no tradicional esporte, possivelmente descobrindo talentos ou até criando sua própria organização. Vale destacar que o presidente do UFC nunca escondeu sua admiração pela modalidade.