UFC anuncia novo acordo de mais de R$ 2 bilhões em ação movida por lutadores contra a liga

Mas a investida do UFC não foi acatada. Dado os valores envolvidos, Richard Boulware rejeitou o acordo previamente feito entre as partes, alegando que, em seu entendimento, o pagamento parecia ter um valor baixo para a natureza do caso. Juiz encarregado pelo processo, o profissional remarcou a continuidade do caso no Tribunal para o dia 3 de fevereiro de 2025. Ao saber da medida de Richard, Dana White veio a público, à época, insinuar que o juiz poderia estar motivado por fatores pessoais, já que ambos estudaram juntos no ensino médio.

Após o veto inicial, o UFC aumentou o valor da oferta de acordo e também desmembrou as ações. Sendo assim, caso Richard Boulware aceite a nova proposta e revogue o processo de ir até o Tribunal, a empresa presidida por Dana White ainda terá que responder judicialmente pelo 'caso Johnson' ou, se preferir, apresentar outro acordo para colocar um ponto final na outra 'metade' do processo. Afinal de contas, a 'TKO Group Holdings' - empresa controladora do Ultimate - apresentou uma divulgação à 'Securities and Exchange Commission' revelando que a organização havia feito um acordo com as partes apenas no processo liderado por Cung Le, sem citar a ação liderada por Kajan Johnson. Há também, claro, a possibilidade do juiz vetar o novo acordo e fazer com que a liga esteja siga pendente com ambas as ações movidas contra ela.

"No dia 26 de setembro de 2024, a 'TKO' chegou a um acordo com os demandantes para resolver todas as reivindicações apresentadas no caso 'Le' por um valor total de 375 milhões de dólares a serem pagos em parcelas durante um período de tempo acordado pela Empresa e suas subsidiárias após a decisão do tribunal em negar um acordo proposto anteriormente. Os termos atualizados do novo acordo foram registrados em um contrato extenso, que será submetido ao tribunal para aprovação. A Companhia prevê que o valor da liquidação será dedutível para fins fiscais", destacou um trecho do comunicado feito divulgado pela 'TKO' (clique aqui para ler na íntegra).

Entenda a motivação do processo

O Ultimate está sendo alvo judicial por demandantes do 'processo antitruste', que alegam que a empresa faz uso de práticas ilegais a fim de diminuir a margem de crescimento de seus concorrentes e, assim, estabelecer seu monopólio de mercado. Os processos se baseiam em supostas violações da 'Lei Sherman', que prescreve a regra da livre concorrência entre os envolvidos no comércio, assim como a regulação da competição entre as empresas de um mesmo ramo.

Os esforços judiciais foram liderados por ex-lutadores como Cung Le, Kyle Kingsbury, Kajan Johnson, Brandon Vera, dentre outros. Os atletas acusam a liga de estar envolvida em um esquema ilegal para adquirir e manter o monopólio do mercado dos atletas de elite através de contratos exclusivos, coerção e aquisições. Os acusadores do processo antitruste movido contra o UFC relatam que tais contratos faziam parte de um esquema ilegal para diminuir os salários e direito dos lutadores.