Sean Strickland se junta ao camp de Alex Poatan e manda recado para Du Plessis

Como prometido, Sean Strickland se juntou ao camp de treinamentos de Alex 'Poatan' Pereira para o UFC 307, que acontece no dia 5 de outubro, quando o brasileiro colocará o cinturão meio-pesado (93 kg) em jogo, contra Khalil Rountree. A chegada de 'Tarzan' a Salt Lake City (EUA), sede do evento que será liderado pelo striker paulista, foi divulgada pelo próprio lutador americano, que aproveitou para mandar um recado ao seu provável próximo adversário no octógono mais famoso do mundo.

Através de uma publicação feita no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o americano 'matou dois coelhos com uma cajadada só', como diz a expressão popular. Ao mesmo tempo em que anunciou sua incorporação ao time que ajuda na preparação de Alex Poatan para sua próxima defesa de título, Strickland provocou o sul-africano Dricus du Plessis, atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC.

Ex-campeão e primeiro colocado no ranking peso-médio do UFC, Strickland deve enfrentar Du Plessis em uma revanche na sequência, que seria válida novamente pelo título até 84 kg da organização. Bem ao seu estilo, o falastrão afirmou que falta apenas o 'sim' do atual detentor do cinturão até 84 kg do Ultimate para que o segundo embate entre eles saia do campo das especulações.