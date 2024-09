Gabriella Fernandes enfrenta sensação asiática no UFC China, em novembro

Em junho desta temporada, Gabriella Fernandes espantou a má fase ao conquistar sua primeira vitória dentro do Ultimate, contra Carli Judice. Mas a situação da brasileira na empresa está longe de ser cômoda, sobretudo com o mais recente compromisso adicionado à agenda. Com duas derrotas e um triunfo na liga, 'Gabi', como é conhecida, medirá forças contra Wang Cong, sensação chinesa e invicta no MMA profissional. O combate válido pelos pesos-moscas (57 kg) será disputado no UFC China, no dia 23 de novembro.

O anúncio do confronto foi feito pelo próprio Ultimate, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com 6-0 no MMA, Wang fez uma estreia impactante no UFC em agosto deste ano. Contra Victoria Leonardo, a especialista na trocação precisou somente de um minuto para fazer a adversária beijar a lona. O desempenho foi o suficiente para fazer Dana White 'quebrar o protocolo' e conceder um bônus de 'Performance da Noite' após o anúncio oficial da organização, que não havia incluído Cong originalmente entre as agraciadas.

Três meses depois, 'The Joker', como é conhecida, já foi escalada novamente para competir na companhia, desta vez em seu próprio país. E não é para menos. Apesar de lutar MMA há apenas dois anos, Wang possui um vasto histórico no kickboxing. Para fins comparativos, a chinesa já desbancou a atual campeã do UFC, Valentina Shevchenko, quando as duas ainda competiam nos ringues, em duelo travado em meados de 2015.