Mike Tyson comemora provável entrada de Dana White no boxe: "Melhor coisa que acontecerá"

Depois de anos flertando com a possibilidade de testar sua capacidade como dirigente esportivo também no boxe, ao que parece, Dana White finalmente decidiu entrar de vez no mundo da nobre arte. Como era de se esperar, a provável chegada do presidente do UFC na tradicional modalidade gerou uma imediata reação dentro da comunidade, e importantes figuras já se posicionaram, como foi o caso do ex-campeão mundial dos pesos-pesados Mike Tyson, que vê com bons olhos o interesse do principal cartola do MMA no boxe.

Em recente participação no podcast 'It Is What It Is', Tyson não escondeu sua empolgação com a possível entrada de Dana White no boxe. A lenda da nobre arte fez questão de exaltar, especialmente, a forma como o dirigente consegue conciliar os aspectos esportivos e de entretenimento para os fãs dentro do UFC, e projetou como seria transformador para a tradicional modalidade receber alguém com este tipo de pensamento.

"Isso vai ser a melhor coisa que acontecerá com o boxe, assim como o UFC. Se você está no UFC, e se alguém estiver vaiando a luta, você não vai ver aquele cara. Sua próxima luta vai ser em algum lugar na Dakota do Sul. Só boas lutas. Se você não tem uma boa luta, você nunca mais vai ver aquele cara de novo. Não é como o boxe: 'Esse cara vai lutar no mês que vem de novo? Nós não queremos ver isso'. Se qualquer luta for uma m***, você não volta mais para o UFC, você nunca mias vai ver aqueles caras novamente", analisou Tyson.