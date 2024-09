Khamzat Chimaev menospreza campeão Dricus du Plessis: "Versão ruim de mim"

No dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), Khamzat Chimaev faz importante luta contra Robert Whittaker. Inclusive, o vencedor do combate deve disputar o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC. Ciente do que está em jogo, o russo já trata de intensificar a rivalidade com Dricus du Plessis, campeão da categoria.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Adam Zubayraev', Chimaev ignorou o status do sul-africano no UFC e o menosprezou, minimizando suas habilidades. Vale pontuar que Du Plessis está invicto na companhia com oito vitórias, superando atletas de alto nível como Israel Adesanya, Sean Strickland, Whittaker, entre outros.

Mesmo assim, o russo não se mostra impressionado com o retrospecto do campeão do peso-médio. Tanto que 'Borz', invicto no MMA, afirmou que não teria qualquer trabalho para vencê-lo. Essa não foi a primeira vez que Chimaev provocou o rival.