Charles Do Bronx abre como favorito nas apostas contra Michael Chandler no UFC 309

Na semana passada, o UFC anunciou o duelo entre Charles Oliveira e Michael Chandler para o card da edição de número 309, que está programado para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). E sem perder tempo, as bolsas de apostas já abriram o mercado para a disputa entre os astros do peso-leve (70 kg) e apontam o brasileiro 'Do Bronx' como favorito.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Charles Do Bronx apareceu com a 'odd' (probabilidade) inicial de -218. Sendo assim, para lucrar 100 dólares com uma vitória do brasileiro no UFC 309, será preciso investir 218 dólares. Por outro lado, Michael Chandler surgiu como azarão, com a odd de +180. Com isso, um indivíduo pode ter um retorno de 180 dólares para cada 100 dólares apostados em um triunfo do americano, desde que acerte o resultado da luta.

Revanche

O combate do dia 16 de novembro marcará o reencontro dos dois lutadores dentro do octógono mais famoso do mundo. No primeiro confronto entre eles, disputado em maio de 2021, Charles Do Bronx levou a melhor ao nocautear Michael Chandler e conquistar o cinturão dos leves, que estava vago à época. Desde então, os caminhos dos dois atletas na organização foram bem distintos.