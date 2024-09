Com previsão certeira, Ketlen Esquentadinha relembra brecha da rival: "Tinha o queixo fraco"

Ketlen Souza despontava como uma das maiores zebras do Noche UFC nas casas de apostas. Apesar do status, a brasileira esbanjava confiança em suas credenciais e, antes do combate contra Yazmin Jauregui, fez um alerta: o queixo da adversária seria a brecha a ser explorada. Dito e feito. Depois de aplicar um knockdown ainda no primeiro assalto que abriu caminho para a vitória via mata-leão, 'Esquentadinha', como é conhecida, relembrou sua análise e confirmou que a oponente mexicana realmente possuía um 'Calcanhar de Aquiles' em seu jogo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ketlen ratificou que sua análise fez sentido na prática, pois, em sua visão, os ataques que acertavam Jauregui faziam a mexicana recuar ou acusar o golpe. Sendo assim, foi questão de tempo para que a marca registrada da Esquentadinha, a mão pesada, entrasse em ação. Depois de derrubar Yazmin com um cruzado potente, a brasileira atacou rapidamente as costas e 'apagou' a oponente com um mata-leão justo.

"Estou muito feliz. Como é ver uma representante brasileira ganhar 'no México'? Sério (que a torcida não gostou)? Estou nem aí para eles (risos). Eu falei (que o queixo dela não iria aguentar). Falei e disse. Treinei muito mesmo, tudo que fiz ali foi bem treinado, então não tinha como não vir a vitória. Ela tinha o queixo fraco mesmo, tudo que entrasse ali no queixo dela, ela iria sentir. Espero que eu esteja próxima dos top 15 (depois dessa vitória), alavancando minha carreira. Vamos ver o que o Dana tem para mim, quero fazer mais uma luta esse ano. Quero fazer meu nome, meu legado e minha caminhada lá dentro. (o segredo do punch) É esfregar muito o chão (risos)", relembrou a manauara.