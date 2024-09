Ex-campeão do UFC, Demetrious Johnson explica aposentadoria: "Não acho o MMA divertido"

No último final de semana, Demetrious Johnson anunciou sua aposentadoria do MMA profissional. Ex-campeão do UFC e apontado como um dos melhores de todos os tempos da modalidade, o americano - que competia pelo ONE Championship - pendurou as luvas aos 38 anos de idade. Alguns dias após confirmar o fim de sua carreira, 'The Mighty Mouse', como é conhecido, explicou qual foi a maior motivação por trás de sua decisão.

Através de seu próprio canal no Youtube, durante conversa com o lutador do UFC Merab Dvalishvili, o veterano explicou que não enxergava mais o MMA profissional como algo divertido. Sendo assim, por já ter conquistado grandes feitos no esporte, 'DJ' decidiu se afastar como competidor. Por outro lado, apaixonado pelas artes marciais, Demetrious frisou que seguirá treinando, com pretensões de compartilhar atividades com outros atletas de renome, sem intuito competitivo, apenas para trocar dicas e conhecimento.

"Não vou lutar mais. A razão pela qual - eu não acho mais o MMA divertido. Por isso, encontro mais realizações lutando jiu-jitsu, porque sinto que é mais difícil. Acho mais satisfatório ajudar e treinar com pessoas diferentes. Gosto de treinar com pessoas. Porque se algum dia eu sentir vontade de sentir o tanque de gasolina de Merab, ver o quão bom ele é, sentir sua força, a única maneira de isso acontecer seria se eu e você lutássemos um contra o outro. Se eu fosse um atleta profissional, isso nunca aconteceria. Nunca treinei fora do camp enquanto lutava. Terei mais satisfação treinando com atletas aleatórios da minha época do que continuando a lutar no MMA. É assim que me sinto", ressaltou Johnson.