Dana White reprova performance de parceiro de treino de Poatan no Contender Series

Yousri Belgaroui foi surpreendido negativamente no Contender Series. Na última terça-feira (10), em Las Vegas (EUA), o parceiro de treino de Alex Pereira venceu Taiga Iwasaki, mas, mesmo com o nocaute aplicado no terceiro round, não recebeu o tão sonhado contrato com o UFC das mãos de Dana White. Na parte final do programa, o presidente da companhia explicou sua decisão.

Curto e grosso, o cartola deixou claro que o striker não o impressionou em ação no octógono. No combate, Belgaroui, favorito e bem maior do que o adversário, se mostrou superior na trocação, porém o que mais se destacou em sua performance foram as repetidas dedadas aplicadas no olho do mesmo. Inclusive, o atleta chegou a perder um ponto pelos ataques ilegais.

Portanto, Dana frisou que o fato de Yousri ter vencido pela via rápida não foi suficiente para convencê-lo a lhe dar uma chance no UFC. Curiosamente, essa foi a segunda participação do lutador no Contender Series. Na primeira, realizada em 2023, o antigo rival de 'Poatan' perdeu para Marco 'Matuto'. Agora, apesar do nocaute, Belgaroui recebeu um sonoro 'não' do cartola.