Dana White projeta retorno de Conor McGregor ao UFC em 2025

"Fui eu quem disse este ano que não acho que ele lutaria este ano, em meio a toda a conversa e tudo mais. Conor McGregor lutará no ano que vem, no início de 2025. Ele teve tanto tempo off. Quanto à fome, ele é um cara muito rico. Vamos descobrir quando ele voltar, mas ele é definitivamente um dos grandes astros do esporte que elevou o UFC por toda a Europa e em outras partes do mundo. Ele tem sido uma grande estrela e um ótimo parceiro para nós", declarou o cartola em entrevista ao canal do 'YouTube' 'New York Post Sports'.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.