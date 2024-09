Norma Dumont detalha caminho para disputar cinturão dos galos do UFC

Norma Dumont vive grande fase no MMA e tem um compromisso de extrema importância no UFC. Neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), a brasileira vai medir forças com Irene Aldana e, embalada por quatro vitórias seguidas, esbanja confiança. Tanto que a atleta já sonha com a disputa de cinturão do peso-galo (61 kg).

Sincera, a atleta, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, detalhou o caminho para ter a tão desejada oportunidade de lutar pelo título da divisão. De acordo com Norma, basta vencer mais dois combates contra grandes nomes da categoria. Vale destacar que, atualmente, a brasileira é a oitava colocada no ranking dos galos, enquanto Aldana é a número cinco do peso.

Portanto, caso emplaque a quinta vitória seguida, Norma possivelmente entraria no top-5 da categoria e, assim, se consolidaria como uma de suas forças na corrida para disputar o cinturão. Ao projetar tal cenário, 'The Immortal' até lista opções de adversária para a derradeira luta. Inclusive, a brasileira já provocou duas dessas atletas. De todo modo, para o planejamento avançar, Dumont precisa vencer no UFC 306.