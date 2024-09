Diego Lopes celebra união inédita em camp de preparação para luta mais importante da carreira

"A preparação foi a melhor possível. Pude voltar ao México, estar quatro semanas na minha casa, na minha academia treinando com meus alunos, com meus companheiros. A gente sempre ia para Guadalajara, onde ficam a Alexa e o nosso professor. Dessa vez, eles foram para Puebla, então foi uma energia muito boa. Até vivemos um momento mágico na academia, porque tive pessoas chave no meu crescimento até hoje", declarou o lutador.

Reforços de Diego

E se engana quem pensa que os reforços de Diego para enfrentar Ortega são apenas profissionais de MMA de alto nível. É bem verdade que o brasileiro não abriu mão de contar com o auxílio de Alessandro Costa, Alexa e Fernando Grasso e Irene Aldana. Contudo, o atleta, mostrando humildade, também fez questão de recrutar e ressaltar a importância de figuras cruciais em sua trajetória, que o ajudaram em âmbito pessoal e profissional.

Prestes a disputar a luta mais importante de sua carreira em um evento grandioso, Lopes classificou tal momento especial como ideal para reunir seu 'time dos sonhos' e retribuir o apoio e carinho que recebeu quando passou por um período de dificuldade em seu início no México. Como superou as dificuldades, o brasileiro, visivelmente emocionado, deu a entender que esse foi o camp perfeito para vencer a batalha que pode mudar seu patamar no UFC.

"Desde amigos no México, que me ajudaram a treinar. Quando eu não tinha onde treinar, o cara abriu a porta da academia dele e falou, 'Posso emprestar isso para você e você pode usar'. Ele está aqui comigo. Todos os moleques que, em 2017, quando eu e o Alessandro não tínhamos onde morar, nos levaram para morar e ficamos seis, oito meses com eles. Eles estão aqui. A Alexa, Irene, o Francisco abraçaram a gente também e estão aqui, meu empresário. Estou com as pessoas necessárias comigo nesse momento. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo, mas não podia deixar de mencionar as pessoas que estão comigo desde o começo. Sem contar o meu irmão Alessandro, que está comigo desde muito tempo", concluiu o atleta.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 29 anos, é um talento do MMA e está em alta no UFC. O atleta é o 13º colocado no ranking do peso-pena da companhia e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. No esporte desde 2012, o manauara venceu 25 lutas, sendo 22 pela via rápida (12 por finalização e dez por nocaute), e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Dan Ige, Pat Sabatini e Sodiq Yusuff.