Ciryl Gane ganha reforço de astro da NBA em preparação para luta com gigante no UFC 308

Para embalar novamente e frear a ascensão do rival

Depois de intercalar vitórias e derrotas em suas últimas cinco lutas, Ciryl Gane subirá no octógono do UFC 308, para enfrentar Alexander Volkov, com dois objetivos bem definidos. Primeiro, o francês precisa do triunfo para engatar sua primeira sequência positiva desde 2021 e embalar novamente para voltar a sonhar com uma nova oportunidade de disputar o título dos pesados. De quebra, uma vitória contra o gigante russo também freará a ascensão do rival, que chega confiante para o compromisso, após vencer quatro duelos consecutivos.

