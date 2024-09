Lipe Detona esbanja confiança para duelo contra André Mascote no UFC: "Tenho mais armas"

Neste sábado (7), Felipe dos Santos e André Lima - duas grandes promessas do MMA brasileiro - medirão forças no card do UFC Vegas 97. E apesar do aparente equilíbrio, comprovado pelo currículo com números parecidos de ambos, 'Lipe Detona', como o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' é conhecido, esbanja confiança na sua capacidade de superar o compatriota, apelidado de 'Mascote', no octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Lipe Detona pregou respeito a André Mascote, mas ressaltou que se considera superior ao adversário. Confiante, o jovem peso-mosca (57 kg) destacou sua versatilidade como principal ponto de desequilíbrio no confronto contra o compatriota.

"É um cara duro, tenho o máximo respeito por ele, mas dentro do octógono cada luta é uma luta. O que vier de lá vai vir daqui também. Vou estar sempre andando para frente. Acredito que eu tenho mais armas que ele, acredito que eu sou mais versátil... Meu estilo é diferente, de coração. Quando eu me entrego, quando eu começo a gostar, eu vou logo abafando, botando as mãos, as pedradas e é isso", afirmou Lipe.