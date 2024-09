UFC: Gilbert Durinho revela como mantém o alto nível próximo dos 40 anos

Aos 38 anos de idade, Gilbert Burns se mantém entre os principais nomes da divisão dos meio-médios (77 kg), mesmo tendo perdido seus dois últimos compromissos no octógono do UFC. Prova disso é que, neste sábado (7), 'Durinho' - sexto colocado no ranking da categoria - protagonizará mais uma luta principal em um evento do Ultimate, desta vez contra o americano Sean Brady. A fim de continuar competindo em alto nível, apesar da idade avançada para os esportes de combate, o lutador natural de Niterói (RJ) precisou adaptar sua rotina, inclusive em casa.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Durinho contou como fez para se adaptar às dificuldades causadas naturalmente pelo passar da idade e seguir performando em alto nível, como estava acostumado desde os tempos de jiu-jitsu. De acordo com o ex-desafiante ao cinturão meio-médio do UFC, a recuperação física depois dos treinos se tornou a maior vilã de sua carreira nos últimos anos. Por isso, o niteroiense decidiu investir ainda mais no trabalho de fisioterapia e na aquisição do que há de melhor no mercado para conseguir, mesmo em casa, reabilitar seu corpo de forma rápida e satisfatória.

"No treino em si, eu estou no nível de todo mundo, saindo na mão, forte... O ruim não é o treino, o ruim é depois do treino (risos). Depois do treino (parece que) eu fui atropelado. Tem o Tom Freitas, que é meu fisioterapeuta, ele está lá em casa todo dia. Minha casa virou uma clínica de fisioterapia. Eu tenho sauna, tenho cold plunge (banheira de gelo), eu tenho hiperbárica, eu tenho PEMF (terapia de campo eletromagnético pulsado), tenho todas as máquinas de laser, pistola de massagem, tenho aquele TENS que dá o choquinho, eu tenho tudo isso em casa. Isso tem ajudado a me recuperar. Como bem, me alimento bem, durmo bem. Se não dormir bem, se não conseguir fazer a fisio, aí chora que o corpo está chorando. Mas no treino em si, quando tudo está perfeito, esquece! Pode botar o Francis Ngannou lá que a gente vai bater nele - no treino! (risos)", brincou Durinho.