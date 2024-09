Campeão, Belal questiona motivação de Durinho para nova corrida pelo título do UFC

Depois de sofrer duas derrotas seguidas pela primeira vez na carreira, Gilbert Burns encara Sean Brady no 'main event' do UFC Vegas 97, neste sábado (7), com a missão de retomar o caminho das vitórias para, assim, voltar a sonhar com uma nova chance de lutar pelo cinturão meio-médio (77 kg) da organização. Porém, há quem duvide que 'Durinho', aos 38 anos, ainda é capaz de iniciar mais uma corrida pelo 'title shot', como é o caso do campeão Belal Muhammad.

Em recente participação no podcast 'Anik & Florian', Belal questionou se Durinho possui a motivação necessária para engatar uma nova sequência de bons resultados que o credencie mais uma vez para disputar o título dos meio-médios do UFC. Na opinião do americano de ascendência palestina, atual campeão da categoria, a longa jornada a ser percorrida e a idade avançada podem desanimar o lutador brasileiro.

"Quanto a Burns, ele estava bem até ser nocauteado (contra Jack Della Maddalena). Então, eu acho que agora depende de quão faminto Burns está? Ele ainda está motivado lá dentro? Ele está falando: 'Sim, eu quero enfrentar Usman ou Leon na sequência'. Mas ele não parece o mesmo cara confiante: 'Eu ainda posso perseguir o título, ainda estou aqui'. Porque mesmo se ele vencer, Jack Della ainda está na frente dele pelo 'title shot', e você ainda sabe que tem um longo caminho pela frente", ponderou Belal.