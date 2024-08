Em busca de recuperação, Charles do Bronx escancara 'fome de luta' no UFC

"Família, estou louco para lutar e vocês de me ver lutar. Então, já, já sai a minha luta e conto com a torcida de todos vocês. Estou fazendo a minha parte treinando. Já, já o leão do peso-leve sai para caçar", escreveu o lutador.

Registro de 'Do Bronx' no MMA

Charles Oliveira, de 34 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou no Ultimate em 2010 e construiu um cartel composto por 34 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler e Tony Ferguson.

