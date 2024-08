Luto nas artes marciais! Ex-lutador do UFC morre aos 45 anos

A comunidade do MMA se despediu de mais um profissional recentemente. Ex-lutador do UFC, Benji Radach morreu aos 45 anos. A informação sobre o falecimento do veterano foi divulgada pela própria família do mesmo através do 'Facebook' e confirmada pelo site 'MMA Fighting' na última segunda-feira (26).

Até o momento, ainda não há detalhes sobre a causa da morte de Radach. Considerado por parte da comunidade do MMA como um atleta durão, o americano chegou invicto ao UFC e se destacou na modalidade pela alta quantidade de lutas realizadas em uma temporada. Em 2001, ano do início de sua trajetória no esporte, Benji chegou a disputar sete combates.

Registro de Radach no MMA

Benji Radach iniciou sua trajetória no MMA em 2001 e disputou sua última luta em 2015. O americano competiu em grandes organizações do esporte como o UFC, Bellator e Strikeforce e seu ponto alto na carreira foi a disputa do cinturão inaugural do peso-médio da IFL. Na modalidade, 'Razor' construiu um cartel composto por 21 vitórias, sendo 17 por nocaute, sete derrotas e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Gustavo 'Ximu' e Murilo Rua.