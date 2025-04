Exemplo! Carlos Prates atende pedido e raspa cabelo de fã com câncer; veja

Com pouco mais de um ano de casa no Ultimate, Carlos Prates já se tornou um favorito dos fãs. E o peso de tal responsabilidade foi sentido pelo brasileiro durante a semana da luta do UFC Kansas City. Na última quarta-feira (23), o atleta da 'Fighting Nerds' protagonizou um emocionante encontro com um torcedor identificado como Randy. Diagnosticado com câncer no esôfago, o apaixonado por MMA incumbiu ao meio-médio (77 kg) de Taubaté (SP), seu atleta predileto, a importante e simbólica missão de raspar seu cabelo (veja abaixo ou clique aqui).

Carlos e Randy haviam trocado mensagens nas redes sociais há algumas semanas, quando o brasileiro foi escalado para liderar o UFC Kansas City. Como mora na região, o fã americano achou a oportunidade perfeita para conhecer seu ídolo no esporte. Além de ter seu desejo concretizado, o torcedor ainda viu seu lutador favorito do atual plantel do Ultimate raspar seu cabelo antes de uma de suas lutas mais importantes da carreira - cena devidamente compartilhada pelos perfis oficiais da empresa nas redes sociais.

"Estou aqui com o Randy. Está me ensinando várias lições essa semana. Às vezes a gente reclama de qualquer coisa que acontece na nossa vida. E o cara está aí, diagnosticado com câncer terminal, me mandou mensagem para eu raspar o cabelo dele porque eu era o lutador favorito dele. A gente vê que nossos problemas não são nada. O cara está aí, de pé e disse que não vai desistir. É isso que temos que tirar como lição para a vida", exaltou Prates, antes de ver Randy também comentar sobre o encontro.